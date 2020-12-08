МОЗ живе в окремому світі, де все добре

Коронавірус продовжує душити Україну, особливо страждає від нього Одещина

Регіон входить до першої трійки-п'ятірки за найбільшою кількістю хворих.

Там вже давно сортують хворих і навіть за важкими пацієнтами, які задихаються від нестачі кисню, швидкі їдуть по кілька годин, пише Обозреватель.

Одна з лікарів, на правах анонімності, розповіла, що бригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. А результатів тестів, взятих ще минулої середи, немає досі. Крім того, за результатами ПЛР доводиться їздити самим лікарям за списками, адже виявляється, в 21-му столітті відправити на е-мейл не виходить.

"Наш МОЗ живе в окремому світі, де все добре. Первинка захлинається і лікарні теж",- додала вона.

Найскладніша ситуація, за словами лікарів і волонтерки Катерини, в 5-й лікарні Одеси, яка знаходиться на вулиці Троїцькій. Це саме та лікарня, де минулого тижня мертві тіла лежали поруч з пацієнтами.

"Там все поки погано, нічого не вирішилося. Пацієнтам досі дають списки з ліками, концентраторів не вистачає, за киснем черги. Найбільша проблема-брак персоналу. Навіть до живих не встигають підходити, а винести тіло – це як мінімум три людини потрібно. Їх просто немає"– пояснила волонтер Катерина.

Одеський сімейний лікар підтвердила, що не вистачає ні лікарів, ні медикаментів. Кисень один на двох, по черзі, лікарів не бачать цілодобово: "Мені пацієнт розповідав, який виписався минулого тижня. До лікарів без претензій, зашиваються, людей тьма. Середньотяжких немає, всі важкі. Такий треш був на початку минулого тижня – що зараз-боюся навіть подумати".

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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