Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо

Коронавирус продолжает душить Украину, особенно страдает от него Одесщина

Регион входит в первую тройку-пятерку по наибольшему количеству заболевших.

Там уже давно сортируют больных и даже за тяжелыми пациентами, которые задыхаются от нехватки кислорода, скорые едут по несколько часов, пишет Обозреватель.

Одна из врачей, на правах анонимности, рассказала, что бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. А результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, нет до сих пор. Кроме того, за результатами ПЦР приходится ездить самим врачам по спискам, ведь оказывается, в 21-м веке отправить на е-мейл не получается.

"Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо. Первичка захлебывается и больницы тоже", – добавила она.

Самая сложная ситуация, по словам врачей и волонтерки Катерины, в 5-й больнице Одессы, которая находится на улице Троицкой. Это именно та больница, где на прошлой неделе мертвые тела лежали рядом с пациентами.

"Там все пока плохо, ничего не решилось. Пациентам до сих пор дают списки с лекарствами, концентраторов не хватает, за кислородом очереди. Самая большая проблема – нехватка персонала. Даже к живым не успевают подходить, а вынести тело – это как минимум три человека нужно. Их просто нет", – объяснила волонтер Катерина.

Одесский семейный врач подтвердила, что не хватает ни врачей, ни медикаментов. Кислород один на двоих, по очереди, врачей не видят сутками: "Мне пациент рассказывал, который выписался на прошлой неделе. К врачам без претензий, зашиваются, людей тьма. Среднетяжелых нет, все тяжелые. Такой трэш был в начале прошлой неделе, что сейчас – боюсь даже подумать".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.