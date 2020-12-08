Коронавирус продолжает душить Украину, особенно страдает от него Одесщина

Регион входит в первую тройку-пятерку по наибольшему количеству заболевших.

Там уже давно сортируют больных и даже за тяжелыми пациентами, которые задыхаются от нехватки кислорода, скорые едут по несколько часов, пишет Обозреватель.

коронавирус, больница, скорая помощь

Одна из врачей, на правах анонимности, рассказала, что бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. А результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, нет до сих пор. Кроме того, за результатами ПЦР приходится ездить самим врачам по спискам, ведь оказывается, в 21-м веке отправить на е-мейл не получается.

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"Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо. Первичка захлебывается и больницы тоже", – добавила она.

Самая сложная ситуация, по словам врачей и волонтерки Катерины, в 5-й больнице Одессы, которая находится на улице Троицкой. Это именно та больница, где на прошлой неделе мертвые тела лежали рядом с пациентами.

"Там все пока плохо, ничего не решилось. Пациентам до сих пор дают списки с лекарствами, концентраторов не хватает, за кислородом очереди. Самая большая проблема – нехватка персонала. Даже к живым не успевают подходить, а вынести тело – это как минимум три человека нужно. Их просто нет", – объяснила волонтер Катерина.

Одесский семейный врач подтвердила, что не хватает ни врачей, ни медикаментов. Кислород один на двоих, по очереди, врачей не видят сутками: "Мне пациент рассказывал, который выписался на прошлой неделе. К врачам без претензий, зашиваются, людей тьма. Среднетяжелых нет, все тяжелые. Такой трэш был в начале прошлой неделе, что сейчас – боюсь даже подумать".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.