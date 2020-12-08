Молодша сестра 44-річного репера Серьоги втомилася мовчати і розповіла про всі жахи, які перенесла

Олена Перший, більш відома в мережі під псевдонімом MISHKIMOVES, вирішила розповісти правду у себе в мікроблозі в Instagram про те, як брат Сергій Пархоменко знущався над нею з самого дитинства.

За словами Олени, брат не тільки обзивав її та пригнічував морально, але навіть часом прикладав фізичну силу. Щоб виправити дитячу психотравму, дівчина була змушена звернутися до медика.

"Ти нікчемність, ти гівно, запам'ятай це, повтори ще раз. По складах!". "Я - гівно". Це один з перших спогадів з мого дитинства, який я опрацьовую з терапевтом роки. Я пам'ятаю як мій старший брат душив мене, називаючи плаксою і скиглієм, коли я просто попросила його купити поїсти, будучи танцюристом в його групі...", - вилила душу Олена.

Дівчина звернулася до старшого брата, в надії, що рано чи пізно той зрозуміє, які помилки накоїв, і вибачиться. У цьому випадку Олена висловила готовність пробачити родича.

"А тепер я звернуся особисто до тебе, Сергій Пархоменко. Знаю, що мій пост тобі надішлють. Так от знай - я вважаю тебе нікчемою, безглуздим нарцисом, що принизив усіх, хто в тебе вірив і допомагав. Мені соромно, що я однієї крові з тобою. Я прощаю тебе за все і мені шкода тебе... Я вірю, що настане день, і ти все-таки подужаєш, зрозумієш, прозрієш і прийдеш до нас, до всіх тих, кому ти зробив боляче. Але ми - не ти, ми пробачимо тебе", - підсумувала дівчина.

Крім того, Олена стала на захист екс-дружини Серьоги Поліни. Остання також втомилася мовчати і розповіла про всі жахи, що творилися за стінами їхнього будинку. Якось Пархоменко, засліплений ревнощами, побив дружину до втрати свідомості.

За словами Поліни, сталося це напередодні Нового року. Сергію, хтось сказав, що у неї мовляв з'явилися відносини на стороні, після чого він почав наносити удар за ударом - дівчина навіть не встигла роздягнутися, вся шуба була в крові - бив по голові.

Поліна зізналася, що крики і вмовляння не допомогли, і їй залишалося тільки лежати й терпіти побої. На додачу, колишній чоловік відібрав у неї телефон, написав всім повідомлення "Ідіть на*й" і викинув його в озеро.

Сам же Серьога, додала Поліна, не раз їй зраджував.

Нагадаємо, колишня кохана репера Серьоги приголомшила правдою про його знущання над дітьми.

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