Младшая сестра 44-летнего рэпера Сереги устала молчать и рассказала о всех ужасах, которые перенесла

Алена Перший, более известная в Сети под псевдонимом MISHKIMOVES, решила рассказать правду у себя в микроблоге в Инстаграм о том, как брат Сергей Пархоменко издевался над ней с самого детства.

По словам Алены, брат не только обзывал ее и подавлял морально, но даже порой прикладывал физическую силу. Чтобы исправить детскую психотравму, девушка была вынуждена обратиться к медику.

"Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз. По слогам!". "Я-говно". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Я помню как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе...", - излила душу Алена.

Девушка обратилась к старшему брату, в надежде, что рано или поздно тот поймет, какие ошибки натворил, и извинится. В этом случае Алена выразила готовность простить родственника.

"А теперь я обращусь лично к тебе, Сергей Пархоменко. Знаю, что мой пост тебе пришлют. Так вот знай - я считаю тебя ничтожеством, нелепым нарциссом, унизившим всех, кто в тебя верил и помогал. Мне стыдно, что я одной крови с тобой. Я прощаю тебя за все и мне жаль тебя... Я верю, что настанет день, и ты все-таки осилишь, поймёшь, прозреешь и придёшь к нам, ко всем тем, кому ты сделал больно. Но мы - не ты, мы простим тебя", - подытожила девушка.

Кром того, Алена встала на защиту экс-супруги Сереги Полины. Последняя также устала молчать и рассказала обо всех ужасах, творившихся за стенами их дома. Как-то Пархоменко, ослепленный ревностью, избил жену до потери сознания.

По словам Полины, случилось это в канун Нового года. Сергею, кто-то сказал, что у нее мол появились отношения на стороне, после чего он начал наносить удар за ударом - девушка даже не успела раздеться, вся шуба была в крови - бил по голове.

Полина призналась, что крики и уговоры не помогли, и ей оставалось только лежать и терпеть побои. В придачу, бывший муж отобрал у нее телефон, написал всем сообщения "Идите на*й" и выбросил его в озеро.

Сам же Серега, добавила Полина, не раз ей изменял.

Напомним, бывшая возлюбленная рэпера Сереги огорошила правдой об его издевательствах над детьми.

Также Politeka сообщала, что экс-жена рэпера Сереги устала молчать и выдала правду о жизни со звездой.