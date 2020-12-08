Британським вченим вдалося відтворити процес виникнення Місяця



Подробиці і кадри вдалого експерименту показали в Dailymail (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Місяць з'явився близько 4,5 мільярда років тому і 150 мільйонів років після утворення Сонячної системи.

Вченим вдалося показати, як все відбувалося.

Симуляція зображує різні вибухові візерунки з кам'яного сміття, що утворилися в точці зіткнення, які, можливо, в кінцевому підсумку злилися, утворюючи місяць.

Розпечений обертається куля, подібно котушці, намотує на себе всі об'єкти поруч і поглинає їх.

Хоча моделювання не є остаточним доказом походження Місяця, додають експерти, але воно являє собою багатообіцяючий етап в розумінні того, як міг би утворитися наш найближчий "сусід".

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Як стверджують фахівці, сплески будуть досить сильними для того, щоб їх вплив відчули навіть люди, не схильні до метеочутливості.















