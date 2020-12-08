Британским ученым удалось воссоздать процесс возникновения Луны



Подробности и кадры удачного эксперимента показали в Dailymail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Луна появилась около 4,5 миллиарда лет назад и 150 миллионов лет после образования Солнечной системы.

Ученым удалось показать, как все происходило.

Симуляция изображает различные взрывные узоры из каменного мусора, образовавшиеся в точке столкновения, которые, возможно, в конечном итоге слились, образуя Луну.

Раскаленный вращающийся шар, подобно катушке, наматывает на себя все объекты рядом и поглощает их.

Хотя моделирование не является окончательным доказательством происхождения Луны, добавляют эксперты, но оно представляет собой многообещающий этап в понимании того, как мог бы образоваться наш ближайший "сосед".

Ранее мы сообщали, что пилоту истребителя F/A-18 удалось запечатлеть неопознанный серебряный куб, парящий над Атлантикой возле восточного побережья США.

Также мы предупреждали, мощная магнитная буря в этом году ожидается на день Святого Николая.

Как утверждают специалисты, всплески будут достаточно сильными для того, чтобы их влияние ощутили даже люди, не склонные к метеочувствительности.















