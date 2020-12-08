Британским ученым удалось воссоздать процесс возникновения Луны
Подробности и кадры удачного эксперимента показали в Dailymail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Луна появилась около 4,5 миллиарда лет назад и 150 миллионов лет после образования Солнечной системы.
Ученым удалось показать, как все происходило.
Симуляция изображает различные взрывные узоры из каменного мусора, образовавшиеся в точке столкновения, которые, возможно, в конечном итоге слились, образуя Луну.
Раскаленный вращающийся шар, подобно катушке, наматывает на себя все объекты рядом и поглощает их.
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Хотя моделирование не является окончательным доказательством происхождения Луны, добавляют эксперты, но оно представляет собой многообещающий этап в понимании того, как мог бы образоваться наш ближайший "сосед".
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