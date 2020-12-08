Дівчина на ім'я Джессіка Коллінз з Австралії пошила незвичайну сукню

Їй потрібно було зробити наряд в якості проектної роботи на курсі дизайну і технології, і до цього завдання вона підійшла вельми креативно. Так, вона пошила сукню з 1400 манго, використавши тільки висушені кісточки плодів. Готова вага виробу склала близько 5 кілограмів.

Таким чином 18-річна дівчина хотіла звернути увагу на те, скільки фруктів опиняються у смітті через правила супермаркетів, пише ВВС.

Справа в тому, що сім'я дівчини займається вирощуванням цих фруктів на продаж. За її словами, через стандарти магазинів там змушені щорічно утилізувати п'ять тисяч кілограм манго. Спостерігаючи за тим, як гниють фрукти, Джессіка вирішила хоч якось їх використовувати.

На виготовлення сукні з кісточок манго дівчина витратила від трьох до чотирьох місяців. Вона відокремлювала м'якоть від кісточок і акуратно знімала з останніх лушпиння, яке в підсумку і стало декором сукні. Лушпиння дівчина очищала і висушувала, після чого пришивала отримані пластини до готової сукні.

Незвичайну сукню вона одягла на свій випускний вечір.

Користувачам мережі припало до душі її творіння, вони обсипали школярку хвалебними коментарями:

"Яка фантастична ідея виглядає чудово", "фрукти виглядають приголомшливо, я майже відчуваю запах манго, відмінне творіння", "приголомшлива сукня", " Ось це так! Приголомшливо", " це так блищить!".

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