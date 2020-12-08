Девушка по имени Джессика Коллинз из Австралии пошила необычное платье
Ей нужно было сделать наряд в качестве проектной работы на курсе дизайна и технологии, и к этой задаче она подошла весьма креативно. Так, она пошила платье из 1400 манго, использовав только высушенные косточки плодов. Готовый вес изделия составил около 5 килограммов.
Таким образом 18-летняя девушка хотела обратить внимание на то, сколько фруктов оказываются в мусоре из-за правил супермаркетов, пишет ВВС.
Дело в том, что семья девушки занимается выращиванием этих фруктов на продажу. По ее словам, из-за стандартов магазинов там вынуждены ежегодно утилизировать пять тысяч килограмм манго. Наблюдая за тем, как гниют фрукты, Джессика решила хоть как-то их использовать.
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На изготовление платья из косточек манго девушка потратила от трех до четырех месяцев. Она отделяла мякоть от косточек и аккуратно снимала с последних шелуху, которая в итоге и стала декором платья. Шелуху девушка очищала и высушивала, после чего пришивала получившиеся пластины к готовому платью.
Необычное платье она надела на свой выпускной вечер.
Пользователям сети пришлось по душе ее творение, они осыпали школьницу хвалебными комментариями:
"Какая фантастическая идея выглядит прекрасно", "Фрукты выглядят потрясающе, я почти чувствую запах манго, отличное творение", "Потрясающее платье", "Вот это да! Оглушающе", "это так блестит!".
Напомним, что белокурая Кристина Орбакайте в платье с вырезами сразила наповал нежной красотой.
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