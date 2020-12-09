Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про океан

На фото дівчина позує в міні-сукні, а образ доповнила білими кросівками. Красуня сиділа на яхті і хвалилася довгими ніжками, задерши їх трошки. Волосся у Соммер були розпущеним, а на руці можна побачити кілька браслетів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нехай океан турбується про те, що він синій", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Вваші волосся", "мій ідеал, люблю це"," ви дозволяєте океану бути синім, а океан дозволяє вам бути рибним", " хто хоче зі мною пограти?", "Вона відповідає ??", "Дивовижна дівчина", "як бути ідеальною"," такий милий ангел"," ви безумовно прекрасні"," о боже, Ти така красива", " Мені подобається, як синій виглядає на тобі !!", "Красивий прапор на носі човна".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала фотосесію в спортивному боді прямо на підлозі.

На фан-акаунтах також з'являються кращі фото Рей, наприклад, на одному з таких вона позувала в чорних гетрах і короткому танцювальному боді з різнокольоровим принтом з темними вставками на бюсті.

Нагадаємо, фітнес-модель Соммер Рей відволікла подругу для більш приємного заняття в спортзалі

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