Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала об океане

На фото девушка позирует в мини-платье, а образ дополнила белыми кроссовками. Красотка сидела на яхте и хвасталась длинными ножками, задрав их немножко. Волосы у Соммер были распущенными, а на руке можно увидеть несколько браслетов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пусть океан беспокоится о том, что он синий", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Вваши волосы", "Мой идеал, люблю это", "Вы позволяете океану быть синим, а океан позволяет вам быть рыбным", "Кто хочет со мной поиграть?", "Она отвечает ??", "Удивительная девушка", "каково быть идеальной", "Такой милый ангел", "Вы определенно великолепны", "О боже, ты такая красивая", "Мне нравится, как синий смотрится на тебе !!", "Красивый флаг на носу лодки".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила фотосессию в спортивном боди прямо на полу.

На фан-аккаунтах также появляются лучшие фото Рей, к примеру, на одном из таких она позировала в черных гетрах и коротком танцевальном боди с разноцветным принтом с темными вставками на бюсте.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй отвлекла подругу для более приятного занятия в спортзале

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