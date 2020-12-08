Реальна статистика по коронавірусу в Україні в рази вище, ніж офіційна

Це пов'язано з тим, що не всі хворі українці приходять в лабораторію і роблять ПЛР-тести.

Таку думку висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький, пише "ТСН".

За його словами, для того щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на чотири або на п'ять.

"Я думаю, в середньому, можна множити на 4 або 5. Якщо у нас офіційно була тисяча випадків за добу, множимо цю цифру на 5, тому що не всі зробили ПЛР, і маємо 5 тисяч. А тепер уявіть, що у нас не тисяча людей, а 14 тисяч, які у нас зараз офіційно є. Множимо цю цифру на 5, це буде 60 тисяч чоловік. Ми повинні розуміти, що це цифра в кілька разів більша", – зазначив лікар.

Він також додав, що багато українців фізично не можуть заплатити 800 або 1000 гривень, щоб самостійно здати тест, а держава не робить тести всім бажаючим.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 8 грудня, в Україні офіційно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 811 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 13 928 осіб (+195 за добу), а 436 564 пацієнти (+12 860 за добу) повністю побороли хворобу.

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