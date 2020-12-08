Реальная статистика по коронавирусу в Украине в разы выше, чем официальная

Это связано с тем, что не все больные украинцы приходят в лабораторию и делают ПЦР-тесты.

Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий, пишет "ТСН".

По его словам, для того чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на четыре или на пять.

"Я думаю, в среднем, можно умножать на 4 или 5. Если у нас официально была тысяча случаев за сутки, умножаем эту цифру на 5, потому что не все сделали ПЦР, и имеем 5 тысяч. А теперь представьте, что у нас не тысяча людей, а 14 тысяч, которые у нас сейчас официально есть. Умножаем эту цифру на 5, это будет 60 тысяч человек. Мы должны понимать, что это цифра в несколько раз больше", – отметил врач.

Он также добавил, что многие украинцы физически не могут заплатить 800 или 1000 гривен, чтобы самостоятельно сдать тест, а государство не делает тесты всем желающим.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине официально подтверждены 832 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 811 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 13 928 человек (+195 за сутки), а 436 564 пациента (+12 860 за сутки) полностью побороли болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.