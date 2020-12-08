Російський актор Андрій Бочаров назвав борщ російським блюдом

Як передає Politeka.net, артист навіть присвятив цьому питанню кілька постів у Facebook.



Актор опублікував фото в соцмережах, під яким назвав українську національну страву російською і викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

Пізніше, на підтвердження своїх слів, він поділився думкою одного зі знайомих кухарів, і висловив упевненість, що "по дефолту борщ - російський"

Така заява російського актора не залишилося без уваги користувачів мережі. Між росіянами і українцями розгорілися бурхливі дискусії про приналежність борщу.

"Спочатку ми віднімемо в України борщ, потім вишиванку, потім шаровари, чого у них ще є?", "Хвора російська душа", "Андрій не очікував що ви станете грати в цю ганебну гру. Втрачаєте обличчя однак", "ось деградація, борщ виявляється теж не можуть визначити чий", " Ага, борщ в 1953-му з'явився, фантазери) а автомобіль придумав російський інженер незадовго до борщу, в 1951. А Генрі Форд це вигадка", - писали користувачі Мережі.

Варто зазначити, що експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України запропонувала внести борщ до реєстру нематеріального національного надбання.

А ось український кухар Євген Клопотенко має намір домагатися включення страви до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як традиційно української.