Російський актор Андрій Бочаров назвав борщ російським блюдом
Як передає Politeka.net, артист навіть присвятив цьому питанню кілька постів у Facebook.
Актор опублікував фото в соцмережах, під яким назвав українську національну страву російською і викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.
Пізніше, на підтвердження своїх слів, він поділився думкою одного зі знайомих кухарів, і висловив упевненість, що "по дефолту борщ - російський"
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