Российский актер Андрей Бочаров назвал борщ российским блюдом

Как передает Politeka.net, артист даже посвятил этому вопросу несколько постов в Facebook.



Актер опубликовал фото в соцсетях, под которым назвал украинское национальное блюдо российским и вызвал бурную реакцию пользователей сети.

Позже, в подтверждение своих слов, он поделился мнением одного из знакомых поваров, и выразил уверенность, что "по дефолту борщ - русский"

Такое заявление российского актера не осталось без внимания пользователей сети. Между россиянами и украинцами разгорелись бурные дискуссии о принадлежности борща.

"Сначала мы отнимем у Украины борщ, потом вышиванку, потом шаровары, чего у них еще есть?", "Больная русская душа", "Да, Андрей не ожидал что вы станете играть в эту позорную игру федеральный каналов. Теряете лицо однако", "Вот деградация, борщ оказывается тоже не могут определить чей", "Ага, борщ в 1953м появился, фантазеры) А автомобиль придумал русский инженер незадолго до борща, в 1951. А Генри Форд это выдумка", - писали пользователи сети.

Стоит отметить, что экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести борщ в реестр нематериального национального достояния.

А вот украинский повар Евгений Клопотенко намерен добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.