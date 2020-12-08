Российский актер Андрей Бочаров назвал борщ российским блюдом
Как передает Politeka.net, артист даже посвятил этому вопросу несколько постов в Facebook.
Актер опубликовал фото в соцсетях, под которым назвал украинское национальное блюдо российским и вызвал бурную реакцию пользователей сети.
Позже, в подтверждение своих слов, он поделился мнением одного из знакомых поваров, и выразил уверенность, что "по дефолту борщ - русский"
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