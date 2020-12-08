Солістка The Hardkiss Юлія Саніна після шоу "Танці з зірками" влаштувала собі незабутню відпустку в теплих краях

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала "шматочки" відпочинку на одному з курортів.

Так, дівчина блиснула витонченою фігурою в бікіні. Саніна, яка йшла по піску, крутила головою, здіймаючи копицю довгого волосся, і спокусливо виляла стегнами. Зірка зняла свою тінь на піску - витончений силует, що, безумовно, розбурхує фантазію.

На інших кадрах Юлія показала пустельний пляж, що розкинувся в тіні пальм, і морську гладь.

"Я ніколи раніше не бачила такі в пустелі курорти...", - каже дівчина.

У якийсь момент Саніна пірнула разом з телефоном, продемонструвавши апетитні ніжки під водою.

Нагадаємо, фінал "Танців зірками" цього року був вельми несподіваним. Головна конкурентка Саніної, яка й стала переможницею - Санта Дімопулос - раптово відмовилася від кубка, заявивши, що Юлія більше заслуговує перемоги, оскільки навчилася танцювати з нуля, і віддала їй нагороду.

Саніна не прийняла кубок, зі словами, що друге місце для неї прекрасний результат.

У підсумку, продюсери шоу назвали переможцями обидві пари і видали два кубка, але солістка The Hardkiss вирішила виставити свою нагороду на аукціон.

Пізніше в Instagram дівчина спробувала пояснити свій вчинок. За її словами, вона вдячна публіці за підтримку (напередодні фіналу за результатами опитувань в мережі, саме Саніна повинна була перемогти), тому для неї символом перемоги є не нагорода, а любов фанатів.

"Мені не потрібні чужі кубки, коли у мене є така любов❤️", - підсумувала Юлія.

Нагадаємо, що розкішна Саніна в корсеті розкрила свої плани на чвертьфінал "Танців з зірками": "будемо палити".

Як повідомляла Politeka, Саніна зізналася, що відчуває після поразки на «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що переможницю "Танців з зірками" Дімопулос змішали з брудом після її вчинку на адресу Саніної: "розвели народ!".