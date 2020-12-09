Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштувала ніжну фотосесію в чорно-білих тонах прямо в ліжку

Знаменита модель прославилася після того, як змінила імідж і почала влаштовувати фотосесії не тільки на роботі. Досить довгий час Кім Лі працює діджеєм в популярних нічних клубах. Тому в її профілі в Instagram можна знайти різні кадри, зроблені за роботою і розвагами на спеціальних шоу.

Завдяки незвичайній зовнішності і стрункій фігурі Лі помітили і тепер вона все частіше знімається для чоловічих журналів, змінює образи для рекламних фотосесій одягу і білизни, а також показує стильні кадри з дому та відпочинку на пляжі.

Цього разу фото порадувало шанувальників ніжністю і сміливістю одночасно. Справа в тому, що Кім вирішила влаштувати фотосесію прямо в білосніжному ліжку і зробила вона це в одній нижній білизні чорного кольору. Дівчина не стала надягати ліфчик і викликала хвилю схвалення в мережі:

«Хочу поцілувати тебе, Мила💓; Ідеальне положення для того, щоб все було зроблено правильно; жінка на мільйон👏👏; так гарно🔥🔥🔥; Чудова жінка 👏😘; Композиція хроша, для цінителів😍 Як красиво виглядає 👍🏼; Це карантинний шик 🔥🔥🔥🔥; 😮Wow❤️; Вау, мені це подобається; Я хотів би бути твоїм бюстгальтером; Ах яка жінка; Брехати не збираюся. Але є величезна річ для цієї молодої леді❤️😍".

Також Кім намагається зробити акцент на своєму бюсті завдяки відкритим декольте і відсутності ліфчика під сукнями.

Не став винятком і цього разу. На фан-аккаунті шанувальники поділилися яскравим фото, на якому Кім позувала в золотистій сукні з величезним вирізом на бюсті, який досягав чи не до пупка моделі.

Тонкий ремінь вдало приховав зайву відвертість. На Селфі Лі змогла підкреслити також і пухкі губи, які особливо виділяються завдяки штучному освітленню і ракурсу знизу.

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