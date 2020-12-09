Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила нежную фотосессию в черно-белых тонах прямо в постели

Знаменитая модель прославилась после того, как сменила имидж и начала устраивать фотосессии не только на работе. Довольно долгое время Ким Ли работает диджеем в популярных ночных клубах. Поэтому в ее профиле в Инстаграм можно найти разные кадры, сделанные за работой и развлечениями на специальных шоу.

Благодаря необычной внешности и стройной фигуре Ли заметили и теперь она все чаще снимается для мужских журналов, меняет образы для рекламных фотосессий одежды и белья, а также показывает стильные кадры из дома и отдыха на пляже.

В этот раз фото порадовало поклонников нежностью и смелостью одновременно. Дело в том, что Ким решила устроить фотосессию прямо в белоснежной постели и сделала она это в одном нижнем белье черного цвета. Девушка не стала надевать лифчик и вызвала волну одобрения в сети:

«Хочу поцеловать тебя; Милая💓; Идеальное положение для того, чтобы все было сделано правильно; женщина на миллион👏👏; так красиво🔥🔥🔥; Замечательная женщина 👏😘; Композиция хорошая, для ценителей😍 Как красиво выглядит 👍🏼; Это карантинный шик 🔥🔥🔥🔥; 😮Wow❤️; Вау, мне это нравится; Я хотел бы быть твоим бюстгальтером; Ах какая женщина; Врать не собираюсь. Но есть огромная вещь для этой молодой леди❤️😍».

Также Ким старается сделать акцент на своем бюсте благодаря открытым декольте и отсутствию лифчика под платьями.

Не стал исключением и этот раз. На фан-акккаунте поклонники поделились ярким фото, на котором Ким позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Тонкий ремень удачно скрыл излишнюю откровенность. На селфи Ли смогла подчеркнуть также и пухлые губы, которые особенно выделяются благодаря искусственному освещению и ракурсу снизу.

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