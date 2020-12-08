Нарешті може провести час з родиною та друзями

Стало відомо, хто отримав першу вакцину від коронавірусу

Так, першою мешканкою Великобританії, яка імунізувалася вакциною від коронавірусу в рамках масової вакцинації стала 90-річна Маргарет Кінан, повідомляти ВВС.

Маргарет Кінан через кілька тижнів виповниться 91 рік, вона назвала вакцину "найкращим подарунком на день народження".

За її словами, вона щаслива, адже нарешті може розраховувати провести час з родиною та друзями наступного року після того, як "весь рік провела переважно на самоті".

"Це така честь для мене бути першою людиною, щепленою проти Covid-19. Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати", - розповіла вона.

Вакцинацію літній жінці провели в університетській лікарні міста Ковентрі. Їй зробили ін'єкцію 8 грудня о 06:31 - першу з 800 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech, яка буде введена в межах масової вакцинації, запланованої урядом Великобританії.

Першими вакцину почали отримувати жителі будинків престарілих і працівники хоспісів. Загалом, в пріоритеті на вакцинацію люди старше 80 років і медичні працівники.

Так, Великобританія стала першою країною в світі, що має вакцину від коронавірусу, яка пройшла клінічні випробування.

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