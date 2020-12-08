Наконец может провести время с семьей и друзьями

Стало известно, кто получил первую вакцину от коронавируса

Так, первой жительницей Великобритании, которая иммунизировалась вакциной от коронавируса в рамках массовой вакцинации стала 90-летняя Маргарет Кинан, сообщает ВВС.

Маргарет Кинан через несколько недель исполнится 91 год, она назвала вакцину "лучшим подарком на день рождения".

По ее словам, она счастлива, ведь наконец может рассчитывать провести время с семьей и друзьями в следующем году после того, как "весь год провела преимущественно в одиночестве".

"Это такая честь для меня быть первым человеком, привитым против Covid-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать", - рассказала она.

Вакцинацию пожилой женщине провели в университетской больнице города Ковентри. Ей сделали инъекцию 8 декабря в 06:31 - первую из 800 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая будет введена в пределах массовой вакцинации, запланированной правительством Великобритании.

Первыми вакцину начали получать жители домов престарелых и работники хосписов. В общем, в приоритете на вакцинацию люди старше 80 лет и медицинские работники.

Так, Великобритания стала первой страной в мире, имеющей вакцину от коронавируса, которая прошла клинические испытания.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить.