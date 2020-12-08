З українців масово викачують гроші, прикриваючись соціальними виплатами під час карантину

Як стало відомо Politeka.net, шахраї почали розсилати привабливі повідомлення, пропонуючи компенсацію від держави. Прес-служба Нацбанку в соцмережі "Фейсбук" детально розповіла про нову злочинну схему.

Епідемія китайського вірусу сильно вдарила по добробуту багатьох українців, а тепер аферисти користуються важким фінансовим становищем людей чіпляють їх на новий "гачок". За даними НБУ, зловмисники пропонують компенсувати гроші, витрачені на боротьбу з хворобою, оплату комуналки та інших послуг на карантині, вони відправляють своїм жертвам повідомлення з посиланням на сервіс, який повідомляє про нарахування великої суми - в окремих випадках повідомляють: "Вам надається виплата до 50 тисяч гривень".

"Щоб отримати гроші, необхідно сплатити незначну комісію", - йдеться в повідомленні, зазвичай вказують суму в 100-500 гривень. У підсумку українці, розраховуючи на допомогу держави, відправляють кошти шахраям, які їх благополучно привласнюють. Іноді вони не зупиняються на цьому і намагаються виманити у довірливих громадян ще більше грошей за "обслуговування".

Прес-служба радить в подібних ситуаціях перестрахуватися і зателефонувати на гарячу лінію Національного банку для уточнень (телефон: 0800505240), а якщо вже попалися на вудку шахраїв - зрадитися в кіберполіцію. Варто відзначити, що сам регулятор не займається видачею компенсацій - гроші розподіляє Мінсоцполітики. Пам'ятайте, що будь-яка вимога заздалегідь переслати гроші явне Свідоцтво шахрайської схеми.

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