Из украинцев массово выкачивают деньги, прикрываясь социальными выплатами во время карантина

Как стало известно Politeka.net, мошенники принялись рассылать заманчивые сообщения, предлагая компенсацию от государства. Пресс-служба Нацбанка в соцсети "Фейсбук" подробно рассказала о новой преступной схеме.

Эпидемия китайского вируса сильно ударила по благосостоянию многих украинцев, а теперь аферисты пользуются тяжелым финансовым положением людей цепляют их на новый "крючок". По данным НБУ, злоумышленники предлагают компенсировать деньги, потраченные на борьбу с болезнью, оплату коммуналки и других услуг на карантине, они отправляют своим жертвам сообщения со ссылкой на сервис, который сообщает о начислении крупной суммы - в отдельных случаях сообщают: "Вам положена выплата до 50 тысяч гривен".

"Чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию", - идет речь в сообщении, обычно указывают сумму в 100-500 гривен. В итоге украинцы, рассчитывая на помощь государства, отправляют средства мошенникам, которые их благополучно присваивают. Иногда они не останавливаются на этом и пытаются выманить у доверчивых граждан еще больше денег за "обслуживание".

Пресс-служба советует в подобных ситуациях перестраховаться и позвонить на горячую линию Национального банка для уточнений (телефон: 0800505240), а если уже попались на удочку мошенников - обракщаться в Киберполицию. Стоит отметить, что сам регулятор не занимается выдачей компенсаций - деньги распределяет Минсоцполитики. Помните, что любое требование заранее переслать деньги явное свидетельство мошеннической схемы.

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