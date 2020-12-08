Відома українська співачка Оля Цибульська показала себе в незвичайному образі
На фото Оля позувала без одягу і білизни, сидячи у ванній. Красуня прикрила найпікантніші місця і показала, як релаксує в теплій водичці. На другому кадрі Цибульській довелося прикрити своє тіло рушником, щоб нічого не показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З тебе смайлик в коментарях, якщо не спиш", - підписала загадково фото Оля.
Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:
Джей Ло попестила свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди: "Вау, принцеса"
Хуліганка Тіна Кароль полонила зухвалим декольте, подражнивши Комарова і Винника: "Ці двоє відчувають, що…"
Щасливий Горбунов похвалився сімейною ідилією з Осадчою: "Набагато краще, ніж у "Танцях" з Тіною»
Пристрасна Каменських запалила просто посеред вулиці, ексклюзивні кадри: "Нереальний кайф"
"Тобі дорого в полуничну індустрію, а не в музику", "красуня", "Боже, що за дивна фотка. Ну хто так робить фото?", "Красуня, очі...", "Не можу смайликів підібрати", "кішечка", "неймовірна", " творча жінка, без сумнівів. Але май гідність, іноді. Коли бачиш такі фото, думаєш: навіщо таке робить твій кумир. Від рельно відвертає. Ну не будь як інші. Я такі фото вважаю відвертими, які не повинні бути показані всьому світу".
Повідомлялося, що популярна українська співачка Оля Цибульська блиснула ідеальним тілом в одному халаті.
На опублікованих кадрах Цибульська позує спершу в халаті, потім в різних сукнях.
Ми писали, що українська співачка Ольга Цибульська зізналася, що крутила роман з екс-учасником шоу "Танці з зірками".
В один момент у зірки став вибір між її чоловіком (тоді ще просто хлопцем) і танцюристом Олександром Прохоровим. Вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" про романтичну історію, яка трапилася з нею шість років тому.
"Він такий самець. Високий, гарний, талановитий, харизматичний", - розповіла співачка про достоїнства чоловіка.
Нагадаємо, Цибульська, яка зраджувала нареченому з переможцем "Танців з зірками", переключилася на дівчаток
А ще Politeka писала, що грайлива Ольга Цибульська зняла білизну і показала Гарячий пиріжок
Також Politeka повідомляла, що підхмелена Ольга Цибульська без білизни повисла на шторі і покрутила стегнами