Відома українська співачка Оля Цибульська показала себе в незвичайному образі

На фото Оля позувала без одягу і білизни, сидячи у ванній. Красуня прикрила найпікантніші місця і показала, як релаксує в теплій водичці. На другому кадрі Цибульській довелося прикрити своє тіло рушником, щоб нічого не показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З тебе смайлик в коментарях, якщо не спиш", - підписала загадково фото Оля.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тобі дорого в полуничну індустрію, а не в музику", "красуня", "Боже, що за дивна фотка. Ну хто так робить фото?", "Красуня, очі...", "Не можу смайликів підібрати", "кішечка", "неймовірна", " творча жінка, без сумнівів. Але май гідність, іноді. Коли бачиш такі фото, думаєш: навіщо таке робить твій кумир. Від рельно відвертає. Ну не будь як інші. Я такі фото вважаю відвертими, які не повинні бути показані всьому світу".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Оля Цибульська блиснула ідеальним тілом в одному халаті.

На опублікованих кадрах Цибульська позує спершу в халаті, потім в різних сукнях.

Ми писали, що українська співачка Ольга Цибульська зізналася, що крутила роман з екс-учасником шоу "Танці з зірками".

В один момент у зірки став вибір між її чоловіком (тоді ще просто хлопцем) і танцюристом Олександром Прохоровим. Вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" про романтичну історію, яка трапилася з нею шість років тому.

"Він такий самець. Високий, гарний, талановитий, харизматичний", - розповіла співачка про достоїнства чоловіка.

Нагадаємо, Цибульська, яка зраджувала нареченому з переможцем "Танців з зірками", переключилася на дівчаток

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