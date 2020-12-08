Відома актриса Тетяна Песик, зірка "Квартал 95", показала себе в дуже ніжному образі

На фото Тетяна показала себе в темному піджаку. Красуня залишила його відкритим, тому можна помітити, що Песик його накинула на голе тіло. Білизни під нарядом не було видно, але це актрису не бентежило. Дівчина залишила волосся розпущеним, а погляд відвела від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Завжди сумна. Коли думаєш про мене і розумієш, що не твій", "Кайф", "Супер", "чудово виглядаєш", "дуже гарне обличчя .... Мона Ліза ... Леонардо да Вінчі ....", "Неймовірна", "дуже красива", "просто чарівна", "найкрасивіша".

Повідомлялося, що одна з ключових актрис "жіночого кварталу" Тетяна Песик здивувала шанувальників витівкою в кущах.

Красуня опублікувала у себе в Instagram кумедне відео, яке за кілька годин подивилося більше 30 тисяч чоловік. На відео Песик виходить із заростей соняшнику, поправляючи штани.

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