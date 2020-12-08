Известная актриса Татьяна Песик, звезда "Квартал 95", показала себя в очень нежном образе

На фото Татьяна показала себя в темном пиджаке. Красотка оставила его открытым, поэтому можно заметить, что Песик его накинула на голое тело. Белья под нарядом не было видно, но это актрису не смущало. Девушка оставила волосы распущенными, а взгляд отвела от объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Всегда грустная. Когда думаешь про меня и понимаешь, что не твой", "Кайф", "Супер", "Прекрасно выглядишь", "Очень красивое лицо .... Мона Лиза ... Леонардо да Винчи ....", "Невероятная", "Очень красивая", "Просто волшебная", "Самая красивая".

Сообщалось, что одна из ключевых актрис «Женского квартала» Татьяна Песик удивила поклонников выходкой в кустах.

Красотка опубликовала у себя в Инстаграм забавное видео, которое за несколько часов посмотрело более 30 тысяч человек. На видео Песик выходит из зарослей подсолнуха, поправляя штаны.

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