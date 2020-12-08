Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", порадувала кадром з пляжу

Популярна модель прославилася після того, як змінила професію економіста на кар'єру співачки. Дівчина не тільки перемогла у відомому в своїй країні пісенному конкурсі, а й почала активно просувати свою творчість. Проте, з часом Хільде зрозуміла, що їй зовнішність приносить ще більший дохід.

Кожна рекламна фотосесія дівчини швидко набирала популярність в мережі, тому тепер Осланд з легкістю влаштовує рекламні зйомки навіть вдома в простій обстановці. Рекламуючи білизну і купальники, спортивна красуня не залишає нікого байдужим.

Наприклад, в образу з червоним бікіні насиченого відтінку Хільде виглядала дуже привабливо, а виріз на бюсті підкорив користувачів Instagram:

«Гарна чудова красуня 💯; Макіяж просто смішною; Ти дійсно супер гарячий чоловічок; Ти добре виглядаєш навіть у паперовому пакеті ⭐️🔥; вирізати🌹; Дуже красиво; просто ще одне дратуюче шоу, поні... Щасливий чоловік, який може потрапити всередину вас; Сама досконалість 🤗; Ідеально😍не випадуть; короткометражки red's Power ❤️ мила посмішка; Життя сповнене мрій, кохання і мрій, і ви - один з тих зачарувань».

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Однак, більшу частину часу зірка захоплює виглядом будинку і знімається в одній білизні перед камерою з дзеркалом в самих різних сміливих образах. Осланд цього разу також змогла здивувати. Дівчина одягла лише червоний светр і світлу нижню білизну, яку показала нібито випадково.

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