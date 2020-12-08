Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", порадовала кадром с пляжа

Популярная модель прославилась после того, как сменила профессию экономиста на карьеру певицы. Девушка не только победила в известном в своей стране песенном конкурсе, но и начала активно продвигать свое творчество. Тем не менее, со временем Хильде поняла, что ей внешность приносит еще больший доход.

Каждая рекламная фотосессия девушки быстро набирала популярность в сети, поэтому теперь Осланд с легкостью устраивает рекламные съемки даже дома в простой обстановке. Рекламируя белье и купальники, спортивная красотка не оставляет никого равнодушным.

К примеру, в образа с алым бикини насыщенного оттенка Хильде выглядела очень привлекательно, а вырез на бюсте покорил пользователей Инстаграм:

«Красивая великолепная красотка 💯; Макияж просто смешной; Ты действительно супер горячий человечек; Ты хорошо выглядишь даже в бумажном пакете ⭐️🔥; вырезать🌹; Очень красиво; просто еще одно дразнящее шоу, пони… Удачливый человек, который может попасть внутрь вас; Само совершенство 🤗; Идеально😍 не выпадут; Red's Power ❤️ милая улыбка; Жизнь полна мечтаний, любви и желаний, и вы - одно из тех очарований».

Мы также писали, что молодая красотка не стесняется подчеркивать свои прелести при помощи открытых бикини. Хильде также рекламирует купальники и устраивает съемки прямо на пляже.

Однако, большую часть времени звезда восхищает видом дома и снимается в одном белье перед камерой с зеркалом в самых разных смелых образах. Осланд в этот раз также смогла удивить. Девушка надела лишь красный свитер и светлое нижнее белье, которое показала якобы случайно.

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