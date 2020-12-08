Українські військові захопили ворожий танк на Донбасі



Як передає Politeka.net, про подію розповів один з учасників операції в коментарі "суспільному" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Все сталося в лютому 2015-го року. Боєць ЗСУ Тарас Пономаренко разом з шістьма товаришами по службі вирішив захопити танк противника, який окупанти сховали неподалік від позицій українських військ.

За словами Тараса, того дня його командир відзначав свій день народження.

"Тоді всі жартували, що я комбригу подарував цей танк на день народження. Насправді я тоді не знав, коли у нього день народження", - поділився військовий.

Рано вранці бійці почули, що техніку прогрівають і заводять. Військові діяли негайно.

"Завели танк і своїм ходом вивели, завантажили всіх людей, які були на броні, так виїхали", - розповів Тарас.

Раніше ми повідомляли, то ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі. Згідно з даними Міністерства оборони України, не так давно окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС РФ.

Нагадаємо, у "ДНР" показали "розвиток" Донбасу при окупантах.

Як повідомляла Politeka, Бородай пригрозив Україні втратою Донбасу, цинічну заяву.

Також Politeka писала, що доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.







