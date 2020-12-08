Украинские военные захватили вражеский танк на Донбассе



Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказал один из участников операции в комментарии "Суспильному" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло в феврале 2015-го года. Боец ВСУ Тарас Пономаренко вместе с шестью сослуживцами решил захватить танк противника, который оккупанты спрятали неподалеку от позиций украинских войск.

По словам Тараса, в тот день его командир отмечал свой день рождение.

"Тогда все шутили, что я комбригу подарил этот танк на день рождения. На самом деле я тогда не знал, когда у него день рождения", - поделился военный.

Рано утром бойцы услышали, что технику прогревают и заводят. Военные действовали незамедлительно.

"Завели танк и своим ходом вывели, погрузили всех людей, которые были на брони, так выехали", - рассказал Тарас.

Ранее мы сообщали, то ВС России активно взялись повышать боевую готовность своих группировок на Донбассе. Согласно данным Министерства обороны Украины, не так давно оккупанты провели масштабные командно-штабные учения на захваченных территориях, за которыми наблюдали представители Генштаба ВС РФ.

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при оккупантах.

Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.

Также Politeka писала, что доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.







