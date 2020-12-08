Коронавірус поки підступний, як і раніше

Українцям показали, де рятують тяжкохворих з коронавірусом

Так, на сторінці клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова у Facebook показали тривожні фото з лікарні. На фотографіях можна побачити людей різного віку і з різним перебігом хвороби і ускладненнями від неї.

Особливо сильно вражає знімок молодого лікаря, втомленою від понаднормової роботи з важкими пацієнтами.

У підписі до знімків повідомляється, що саме цей медичний персонал бореться за десятки життів кожен день і 24/7. Вони бачать психоз, безнадію і липкий жах, який охоплює пацієнтів. Вони цілодобово стежать за роботою цілого ряду обладнання, що підтримує роботу органів і систем своїх пацієнтів. Але коронавірус поки підступний, як і раніше.

Крім того, в підписі незабули подякувати цим відважним медикам, які трудяться не покладаючи рук, у яких пухнуть ноги, але вони тремтять над кожним хворим, щоб врятувати якомога більше життів.

"Хочеться в черговий раз сказати спасибі нашим чудовим, людяним, самовідданим медикам, які роблять все можливе і неможливе для кожного пацієнта, які ніколи не здаються і продовжують боротьбу до останнього подиху", - сказано в повідомленні.

Користувачі Мережі захопилися медиками і побажали їм сил у боротьбі з підступним вірусом. Крім того, багатьох вразив знімок знесиленого лікаря.

"Тримайтеся рідні"," Боже допоможи всім", " колись і це пройде... терпіння"," подяка нашим лікарям", " Спасибі всім медичним працівникам. Нехай вас Бог береже".

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.