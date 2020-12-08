Коронавирус пока коварен, как и раньше

Украинцам показали, где спасают тяжелобольных с коронавирусом

Так, на странице Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова в Facebook показали тревожные фото из больницы. На фотографиях можно увидеть людей разного возраста и с разным течением болезни и осложнениями от нее.

Особенно сильно впечатляет снимок молодого врача, уставшей от сверхурочной работы с тяжелыми пациентами.

В подписи к снимкам сообщается, что именно этот медицинский персонал борется за десятки жизней каждый день и 24/7. Они видят психоз, безнадегу и липкий ужас, который охватывает пациентов. Они круглосуточно следят за работой целого ряда оборудования, что поддерживает работу органов и систем своих пациентов. Но коронавирус пока коварен, как и раньше.

Кроме того, в подписи неприменули поблагодарить этих отважных медиков, которые трудятся не покладая рук, у которых пухнут ноги, но они дрожат над каждым больным, чтобы спасти как можно больше жизней.

"Хочется в очередной раз сказать спасибо нашим замечательным, человечным, самоотверженным медикам, которые делают все возможное и невозможное для каждого пациента, которые никогда не сдаются и продолжают борьбу до последнего вздоха", - сказано в сообщении.

Пользователи сети восхитились медиками и пожелали им сил в борьбе с коварным вирусом. Кроме того, многих впечатлил снимок обессиленого врача.

"Держитесь родные", "Боже помоги всем", "Когда-то и это пройдет... терпения", "Благодарность нашим врачам", "Спасибо всем медицинским работникам. Пусть Вас Бог бережет".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.