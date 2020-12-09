Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", довела до запаморочення ідеальними видами в сукні
Артистка заворожує формами в кожному новому кадрі, пише Politeka.net. Користувачі мережі нерідко згадують її одні з найгарячіших образів.
Так, наприклад, в одній з фан-сторінок опублікували жаркий знімок Серябкіної, на якому вона позує в блискучій міні-сукні. Артистка присіла на лавочку, виставивши вперед стрункі і сяючі ніжки.
Велике декольте трохи оголило груди знаменитості. Тонкі бретельки трималися на плечах, ледь не зісковзуючи. Макіяж з акцентом на очі і губи доповнив образ. Навколо Ольги були розкидані диско-кулі.
"Вже скоро 💞 хто прикрасив вже будинок?) 🎄 Я ще ні і новорічного настрою немає взагалі))", - написав автор поста.
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За 13 годин пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.
"Ялинку тільки поставила)", " красуня👍❤️❤️❤️", "Краса 😍", " наробили конфетті дироколом, чекаємо...😂 ", "Веселіше!!!", "Красуня👏❤️", " Ну просто супер Оля !!! Класно виглядаєш !!!😉 😊 👍 💥 👑 ", "Чарівна краса...", "Можна щось створити, відчути, і воно з'явиться", "Спасибі тобі за новорічний настрій😊", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна записала Селфі-відео у своєму сторіс. Артистка позувала, стоячи біля вікна.
Ольга одягла кофту з пікантним вирізом в районі грудей. Остання виставилася з розрізу і виглядала дуже привабливо.
Грайлива зірка моргнула в камеру і посміхнулася, а в підписі поставила просто сонечко.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадавши, екс-солістка "Серебро" млосно вигнулася в тоненькій маєчці, подражнивши областю декольте.
Як повідомляла Politeka, екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді.
Також Politeka писала, що екс-"Серебро" в супер-відвертому декольте дала розгулятися фантазії: "Лазарєва поруч не вистачає".