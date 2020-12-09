Звезда показала себя с выгодного ракурса

Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", вскружила голову идеальными видами в платье

Артистка завораживает формами в каждом новом кадре, пишет Politeka.net. Пользователи сети нередко вспоминают ее одни из самых горячих образов.

Так, например, в одной из фан-страничек опубликовали жаркий снимок Серябкиной, на котором она позирует в сверкающем мини-платье. Артистка присела на лавочку, выставив вперед стройные и сияющие ножки.

Большое декольте немного оголило грудь знаменитости. Тонкие бретельки держались на плечах, едва не соскальзывая. Макияж с акцентом на глаза и губы дополнил образ. Вокруг Ольги были разбросаны диско-шары.

"Уже скоро 💞 кто украсил уже дом?) 🎄 Я еще нет и новогоднего настроения нет вообще))", - написал автор поста.

За 13 часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

"Ёлку только поставила)", "Красавица👍❤️❤️❤️", "Красота 😍", "Наделали конфетти дыроколом, ждём...😂", "Веселее!!!", "Красотка👏❤️", "Ну просто супер, Оля !!! Классно выглядишь !!!😉😊👍💥👑", "Волшебная красота...", "Можно что-то создать, прочувствовать, и оно появится", "Спасибо тебе за новогоднее настроение😊", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина записала селфи-видео в своем сторис. Артистка позировала, стоя у окна.

Ольга надела кофту с пикантным вырезом в районе груди. Последняя выставилась из разреза и смотрелась очень привлекательно.

Игривая звезда моргнула в камеру и улыбнулась, а в подписи поставила просто солнышко.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, экс-солистка "Серебро" томно выгнулась в тоненькой маечке, подразнив областью декольте.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре.

Также Politeka писала, что экс-"Серебро" в супер-откровенном декольте дала разгуляться фантазии: "Лазарева рядом не хватает".