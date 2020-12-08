Рідні та колеги прощаються з американською телезіркою - 53-річною актрисою Наталі Дессель-Рід

Повідомлення про трагедію опубліковано в мікроблозі знаменитості в Instagram, передає Politeka.net.

Наталі не стало 7 грудня, відзначається, що вона вмирала в оточенні близьких. Як відомо, на початку цього року актрисі поставили страшний діагноз - рак товстої кишки. Останні дні життя Наталі провела в хоспісі.

"З дуже важким серцем ми повідомляємо про втрату нашої прекрасної Наталі, яка померла від раку товстої кишки. Вона була яскравим світлом у цьому світі. Королева. Чудова мати і дружина. Її різнобічна кар'єра торкнулася дуже багатьох, і її будуть любити вічно. Звичайно, ми сумуємо і переживаємо цю глибоку втрату, і заздалегідь дякуємо Вам за повагу до нашого спокою в цей складний час. 🙏💔 ",- йдеться в повідомленні.

Однією з перших пост прокоментувала актриса Холлі Беррі, яка знялася разом з Дессель-Рід в комедії B.A.P.S. в 1997 році. До речі, завдяки ролі в цьому фільмі критики назвали Наталі першою комедійною актрисою плюс-сайз в романтичних фільмах.

"Убита горем. Буду любити її і пам'ятати все своє життя. Дай бог здоров'я її сім'ї і прекрасним дітям. Відпочивай із миром, мій милий друг ❤️🙏", - написала під постом Беррі.

Дессель-Рід також грала в багатьох серіалах, включаючи "Попелюшку", в якому знімалися співачки Бренді та Уїтні Х'юстон. Потім були ситкоми "Побудовано на совість", "Для твоєї любові", "Єва" та інші.

Раніше ми повідомляли, в Москві при загадкових обставинах була сильно побита 75-річна актриса Ніна Акімова, яка через деякий час померла в лікарні.

За словами колег з театру, де вона працювала з 1983 року, винуватцем смерті знаменитості може бути один з її родичів, який раніше вже знущався над Ніною Миколаївною. Близько року тому актрису вже госпіталізовували з побоями, а за місяць до смерті Акімова пропала на кілька днів й не виходила на зв'язок з театром.

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