Родные и коллеги прощаются с американской телезвездой - 53-летней актрисой Натали Дессель-Рид

Сообщение о трагедии опубликовано в микроблоге знаменитости в Инстаграм, передает Politeka.net.

Натали не стало 7 декабря, отмечается, что она умирала в окружении близких. Как известно, в начале этого года актрисе поставили страшный диагноз - рак толстой кишки. Последние дни жизни Натали провела в хосписе.

"С очень тяжелым сердцем мы сообщаем об утрате нашей прекрасной Натали, умершей от рака толстой кишки. Она была ярким светом в этом мире. Королева. Замечательная мать и жена. Ее разносторонняя карьера коснулась очень многих, и ее будут любить вечно. Конечно, мы скорбим и переживаем эту глубокую утрату, и заранее благодарим вас за уважение к нашему покою в это сложное время. 🙏🏽💔", - говорится в сообщении.

Одной из первых пост прокомментировала актриса Холли Берри, которая снялась вместе с Дессель-Рид в комедии B.A.P.S. в 1997 году. Кстати, благодаря роли в этом фильме критики назвали Натали первой комедийной актрисой плюс-сайз в романтических фильмах.

"Убитая горем. Буду любить ее и помнить всю свою жизнь. Дай бог здоровья ее семье и прекрасным детям. Отдыхай с миром, мой милый друг ❤️🙏🏽", - написала под постом Берри.

Дессель-Рид также играла во многих сериалах, включая "Золушку", в котором снимались певицы Брэнди и Уитни Хьюстон. Затем были ситкомы "Построено на совесть", "Для твоей любви", "Ева" и другие.

Ранее мы сообщали, в Москве при загадочных обстоятельствах была сильно избита 75-летняя актриса Нина Акимова, которая спустя некоторое время скончалась в больнице.

По словам коллег из театра, где она работала с 1983 года, виновником смерти знаменитости может быть один из ее родственников, который ранее уже издевался над Ниной Николаевной. Около года назад актрису уже госпитализировали с побоями, а за месяц до смерти Акимова пропала на несколько дней и не выходила на связь с театром.

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