Водоканали готуються накрутити тарифи на холодну воду для населення

Як пише Politeka.net, НКРЕКП схвалила підвищення цін на послуги водопостачання для ряду підприємств по всій країні. З оновленими тарифами можна ознайомитися в опублікованому документ.

Питання вирішують на відкритих слуханнях, які проводяться в українських містах і навіть районних центрах. Місцева влада майже одноголосно погоджується на підвищення тарифів, деякі навіть просять Нацкомісію прискорити процес. І це при тому, що навесні, коли заговорили про подорожчання води, багато чиновників обіцяли, що ніякого підвищення не буде.

В середньому суми за постачання холодною водою в платіжках зростуть на 20%, хоча в Хмельницькому вирішили підняти ціну на 10% (до 10,74 гривні за кубометр), а в Житомирі - на цілих 30% (11,74 гривні за кубометр). Після підвищення жителям Одеси доведеться платити за кубічний метр по 13,4 гривень без ПДВ (водопостачання) і ще по 11,2 гривні за куб за водовідведення; у Києві нові ціни становлять 10,97 гривень і 9,86 гривень відповідно; у Чернігові — 11,62 і 11,59 Гривень; у Черкасах — 11,59 гривень і 9,74 Гривень; у Вінниці -12,45 і 6,95 Гривень; у Харкові — 14,23 7,71; у Львові — 12,80 і 6,02 гривень.

Лише в небагатьох містах проти підвищення тарифів, наприклад, міськрада Мелітополя просить комісію зберегти існуючі розцінки: 6,81 гривень за постачання і 10,58 на водовідведення.

Оновлені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2021 року, українці побачать зміни вже в платіжках за жовтень. Зараз Київська сім'я в місяць платить за воду в середньому 460 гривень, але через пару місяців сума може зрости до 500 гривень, і це тільки за воду.

Нагадаємо, українцям додадуть нові тарифи на комуналку, у кого почнуть викачувати гроші: "платіжка повинна бути..."

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на електроенергію, в Кабміні зробили термінову заяву

Також Politeka писала, що Підвищення тарифів і відключення електрики: українцям розповіли, до чого готуватися