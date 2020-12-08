Естонія почала будувати стіну на кордоні з Росією

Про це повідомляє видання ERR.



На даний момент відомо, що роботи ведуться на ділянці протяжність 8 кілометрів-будується вся необхідна інфраструктура: дороги для патрулювання, системи зв'язку, каналізації та електропостачання.

Зведення захисної інфраструктури планується завершити до 2027 року.

Українці вже активно обговорюють таке рішення уряду Естонії. Багато хто пригадав і стіну на Донбасі, яку так і не вдалося добудувати.

"Нам потрібно це зробити. І чим швидше тим краще"," від таких сусідів треба бетонний паркан, а по ньому треба ще й струм пустити", "кожна країна повинна піклуватися про свою безпеку, якщо її сусід поза зоною довіри", " Покличте Сеню - недорого візьме!", "А де наша стіна?", "Правильно, дикуни повинні жити за парканом, і не лякати нормальних людей", - писали українці в мережі.

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