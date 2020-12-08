Эстония начала строить стену на границе с Россией
Об этом сообщает издание ERR.
На данный момент известно, что работы ведутся на участке протяженностью 8 километров - строится вся необходимая инфраструктура: дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения.
Возведение защитной инфраструктуры планируется завершить к 2027 году.
Украинцы уже активно обсуждают такое решение правительства Эстонии. Многие припомнили и стену на Донбассе, которую так и не удалось достроить.
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"Нам нужно это сделать. И чем скорее тем лучше", "От таких соседей надо бетонный забор, а по нему надо еще и ток пустить", "Каждая страна должна заботиться о своей безопасности, если ее сосед вне зоны доверия", "Позовите Сеню - недорого возьмет!", "А где наша стена?", "Правильно, дикари должны жить за забором, и не пугать нормальных людей", - писали украинцы в сети.
Напомним, жители "ЛНР" неожиданно начали прозревать, где оказались: "человеческая жизнь ничто, чуда не случилось".
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