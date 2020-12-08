Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала форми в обтягуючому топіку
Шикарна брюнетка ділиться обпікаючими знімками, демонструючи свої спокусливі форми, пише Politeka.net.
Цього разу Кассандра побувала на північно-західній частині Національного парку Зайон (США) - в Колоб Каньйонах. Тут модель теж не стрималася від відвертих знімків.
Сьєнега позувала в тісному топіку без білизни, який обтягнув її великі форми. Найпотаємніше пробивалося крізь тканину, на що і сподівалася спокусниця.
Також зірка одягла лосини, які обтягнули її пружну п'яту точку. Завершила образ шапка, яка була схожа на дитячу.
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Зірка сиділа на колінах, трохи вигнувшись, щоб її форми виглядали ефектніше.
"Сьогоднішня екскурсія була неймовірною! Історичні факти, бездоріжжя і справжні сліди динозаврів! Спасибі", - написала знаменитість.
За сім годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік спекотної спокусниці.
"Хороша", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега натягнула на оголене тіло прозору сіточку, з якої показався великий бюст і найінтимніші деталі.
Груди виглядали дуже привабливо і спокусливо. Тонку талію красуня підкреслила білими шортиками на високій посадці.
Модель розкинула ніжки, показавши їх рельєфність і накаченість.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала на лежаку. Зірка вибрала яскравий помаранчевий купальник з дуже високою посадкою на стегнах, що надає пікантності образу моделі.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.
Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".