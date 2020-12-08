Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала форми в обтягуючому топіку

Шикарна брюнетка ділиться обпікаючими знімками, демонструючи свої спокусливі форми, пише Politeka.net.

Цього разу Кассандра побувала на північно-західній частині Національного парку Зайон (США) - в Колоб Каньйонах. Тут модель теж не стрималася від відвертих знімків.

Сьєнега позувала в тісному топіку без білизни, який обтягнув її великі форми. Найпотаємніше пробивалося крізь тканину, на що і сподівалася спокусниця.

Також зірка одягла лосини, які обтягнули її пружну п'яту точку. Завершила образ шапка, яка була схожа на дитячу.

Зірка сиділа на колінах, трохи вигнувшись, щоб її форми виглядали ефектніше.

"Сьогоднішня екскурсія була неймовірною! Історичні факти, бездоріжжя і справжні сліди динозаврів! Спасибі", - написала знаменитість.

За сім годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік спекотної спокусниці.

"Хороша", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега натягнула на оголене тіло прозору сіточку, з якої показався великий бюст і найінтимніші деталі.

Груди виглядали дуже привабливо і спокусливо. Тонку талію красуня підкреслила білими шортиками на високій посадці.

Модель розкинула ніжки, показавши їх рельєфність і накаченість.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала на лежаку. Зірка вибрала яскравий помаранчевий купальник з дуже високою посадкою на стегнах, що надає пікантності образу моделі.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".