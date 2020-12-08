Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала формы в обтягивающем топике

Шикарная брюнетка делится самыми обжигающими снимками, демонстрируя свои соблазнительные формы, пишет Politeka.net.

В этот раз Кассандра побывала на северо-западной части Национального парка Зайон (США) - в Колоб Каньонах. Здесь модель тоже не удержалась от откровенных снимков.

Сьенега позировала в тесном топике без белья, который обтянул ее большие формы. Самой сокровенно пробивалось сквозь ткань, на что и надеялась соблазнительница.

Также звезда надела лосины, которые обтянули ее упругую пятую точку. Завершила образ шапка, которая походила на детскую.

Звезда сидела на коленях, немного выгнувшись, чтобы ее формы выглядели эффектнее.

"Сегодняшняя экскурсия была невероятной! Исторические факты, бездорожье и настоящие следы динозавров! Спасибо", - написала знаменитость.

За семь часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону жаркой соблазнительницы.

"Хороша", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега натянула на обнаженное тело прозрачную сеточку, из которой показался большой бюст и самые интимные детали.

Грудь выглядела очень притягивающе и соблазнительно. Тонкую талию красотка подчеркнула белыми шортиками на высокой посадке.

Модель раскинула ножки, показав их рельефность и накаченность.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала на лежаке. Звезда выбрала яркий оранжевый купальник с очень высокой посадкой на бедрах, придающей пикантности образу модели.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".