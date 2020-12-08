Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала формы в обтягивающем топике
Шикарная брюнетка делится самыми обжигающими снимками, демонстрируя свои соблазнительные формы, пишет Politeka.net.
В этот раз Кассандра побывала на северо-западной части Национального парка Зайон (США) - в Колоб Каньонах. Здесь модель тоже не удержалась от откровенных снимков.
Сьенега позировала в тесном топике без белья, который обтянул ее большие формы. Самой сокровенно пробивалось сквозь ткань, на что и надеялась соблазнительница.
Также звезда надела лосины, которые обтянули ее упругую пятую точку. Завершила образ шапка, которая походила на детскую.
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Звезда сидела на коленях, немного выгнувшись, чтобы ее формы выглядели эффектнее.
"Сегодняшняя экскурсия была невероятной! Исторические факты, бездорожье и настоящие следы динозавров! Спасибо", - написала знаменитость.
За семь часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону жаркой соблазнительницы.
"Хороша", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега натянула на обнаженное тело прозрачную сеточку, из которой показался большой бюст и самые интимные детали.
Грудь выглядела очень притягивающе и соблазнительно. Тонкую талию красотка подчеркнула белыми шортиками на высокой посадке.
Модель раскинула ножки, показав их рельефность и накаченность.
Напомним, Кассандра Сьенега позировала на лежаке. Звезда выбрала яркий оранжевый купальник с очень высокой посадкой на бедрах, придающей пикантности образу модели.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".