Дівчина завжди мріяла про це

У зв'язку з пандемією організатори "Міс України Всесвіту-2020" відмовилися від проведення конкурсу у звичному форматі

Так, переможницю обирали не почесне журі, а оргкомітет конкурсу на чолі з його власницею Ганною Філімоновою. Корону і престижний титул здобула "I Віце-Міс Україна Всесвіт-2019", киянка Єлизавета Ястремська.

Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу (щоб подивитися відео нагородження доскрольте до кінця сторінки).

Володарка корони представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться в 2021 році.

Як сказано на сторінці конкурсу, Єлизавета Ястремська прекрасно зарекомендувала себе протягом досить складного 2020 року. Вона змогла здобути перемогу в міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019, створила власний бренд вечірніх суконь і купальників.

Оргкомітет конкурсу пояснив, що рішення віддати перемогу Ястремській було прийнято на підставі того, що вона активно займається власним духовним розвитком, бере участь у соціальних ініціативах і має активну громадську позицію.

"Сказати, що я неймовірно щаслива - нічого не сказати! Про титул "Міс Україна Всесвіт" я мріяла з дитинства... Цього року доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя", – зізналася Єлизавета.

Майбутня королева краси народилася в Києві, в багатодітній родині – у неї два брати і сестра. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг".

Захоплювалася візажем, закінчила школу телеведучих. Кілька років працювала моделлю як в Україні, так і за кордоном. Її фото прикрашали обкладинки відомих глянців, серед яких: L'officiel, "Наталі", "Ліза" та інші. Володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь прикрилася прозорими простирадлами, втілюючи найпотаємніші мрії.

Як Politeka писала, "Міс Україна" поманила до себе чуттєвим поглядом.

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