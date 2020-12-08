Девушка всегда мечтала об этом

В связи с пандемией организаторы "Мисс Украины Вселенной-2020" отказались от проведения конкурса в привычном формате

Так, победительницу выбирали не почетное жюри, а оргкомитет конкурса во главе с его владелицей Анной Филимоновой. Корону и престижный титул получила "I Вице-Мисс Украина Вселенная-2019", киевлянка Елизавета Ястремская.

Об этом сообщили на официальном сайте конкурса (чтобы посмотреть видео награждения доскрольте до конца страницы).

Обладательница короны будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в 2021 году.

Как сказано на странице конкурса, Елизавета Ястремская прекрасно зарекомендовала себя на протяжении достаточно сложного 2020 года. Она смогла одержать победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальников.

Оргкомитет конкурса пояснил, что решение отдать победу Ястремской было принято на основании того, что она активно занимается собственным духовным развитием, принимает участие в социальных инициативах и имеет активную общественную позицию.

"Сказать, что я невероятно счастлива – ничего не сказать! О титуле "Мисс Украина Вселенная" я мечтала с детства... В этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь", – призналась Елизавета.

Будущая королева красоты родилась в Киеве, в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

Увлекалась визажем, закончила школу телеведущих. Несколько лет работала моделью как в Украине, так и за рубежом. Ее фото украшали обложки известных глянцев, среди которых: L'Officiel, "Натали", "Лиза" и другие. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий.

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