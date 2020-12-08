Британська супермодель Демі Роуз, яку називали молодою версією Кім Кардашьян, проводить відпочинок в теплих краях

Зірка показала, як проводить час, виставивши вперед пишний бюст, пише Politeka.net. Модель прославилася завдяки великим формам, тому підтримує свою популярність, надягаючи найвідвертіші вбрання.

Красуня позувала в топіку, який ледве утримував бюст своєю тонкою тканиною. Модель показала принади у всій красі, навівши камеру зверху - це пристрасть, дуже добре. Прикраса спустилася по грудях, надаючи до них ще більшого акценту.

Зірка одягла тісні лосинки, які виділили її вражаючі сідниці і тонку талію.

Грубі чобітки для походів стали відмінним завершенням до такого цікавого образу.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже вони були оприлюднені в сторіс. Ймовірно, зірка отримала багато приємних повідомлень в дірект.

Відзначимо, в підлітковому віці, красуня робила все, щоб виглядати стрункішою, проте батьки відправили красуню до фахівців, які допомогли їй полюбити себе, і вона розцвіла.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала грайливо прикусивши палець, а одягалася модель в сірий купальник, який ідеально підкреслив її феноменальні форми.

"Я зробила це селфі в спальні 4 роки тому на чорному тлі. Мені подобається моє волосся. Може повернути його назад?",- поцікавилася Демі в підписі до знімка.

Нагадаэмо, Демі Роуз вдалося захопити пікантним і сміливим образом в ліжку, адже вона позувала в одній мереживній білизні і засвітила бюст шостого розміру з вельми зухвалого ракурсу. Шанувальники написали їй багато компліментів.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер