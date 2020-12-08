Британская супермодель Деми Роуз, которую называли молодой версией Ким Кардашьян, проводит отдых в теплых краях

Звезда показала, как проводит время, выставив вперед пышный бюст, пишет Politeka.net. Модель прославилась благодаря большим формам, поэтому поддерживает свою популярность, надевая самые откровенные наряды.

Красотка позировала в топике, который еле удерживал бюст своей тонкой тканью. Модель показала прелести во всей красе, наведя камеру сверху - это страсть, как хорошо. Украшение спустилось по груди, придавая к ней еще большего акцента.

Звезда надела тесные лосинки, выделившие ее впечатляющие ягодицы и тонкую талию.

Грубые сапожки для походов стали отличным завершением к такому интересному образу.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь они были обнародованы в сторис. Вероятно, звезда получила много приятных сообщений в директ.

Отметим, в подростковом возрасте, красотка делала все, чтобы выглядеть стройнее, однако родители отправили красотку к специалистам, которые помогли ей полюбить себя, и она расцвела.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала игриво прикусив палец, а облачилась модель в серый купальник, который идеально подчеркнул ее феноменальные формы.

"Я сделала это селфи в спальне 4 года назад на черном фоне. Мне нравятся мои волосы. Может вернуть их обратно?", - поинтересовалась Деми в подписи к снимку.

Напомним, Деми Роуз удалось восхитить пикантным и смелым образом в постели, ведь она позировала в одном кружевном белье и засветила бюст шестого размера с весьма дерзкого ракурса. Поклонники написали ей много комплиментов.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике