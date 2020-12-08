Театр, в якому грає зірка " Сватів» Федір Добронравов, переживає нелегкі часи

Як виявилося, незабаром вистави можуть і зовсім скасувати. Як розповіла «Комсомольській правді"директор незалежного театру Антона Чехова Ірина Григор'єва, днями вони виплатили зарплати співробітникам і на їхньому рахунку залишилося всього лише 100 тисяч рублів. Такої суми недостатньо для забезпечення роботи закладу, так як найближчим часом через карантин у театру не передбачається доходів.

Вона пояснила, що давати вистави на 25% залу збитково. Актори відіграли тільки ті вистави, на які були заздалегідь куплені квитки.

"Становище, дійсно, важке, у нас борги з оренди. Зборів при 25% заповнюваності вистачає тільки на оплату оренди», - розговорилася Григор'єва.

Худрук театру Леонід Трушкін, у свою чергу заявив, що безліч людей через закриття театру залишаться без роботи.

"За договором працює величезна кількість людей: монтувальники, костюмери, реквізитори та інші члени постановочної команди. Всі вони залишаться без засобів до існування. Якщо не вирішиться питання фінансової підтримки, я буду змушений оголосити локдаун", - пояснив він.

До речі, в театрі відзначили, що Федір Добронравов, незважаючи на свою популярність, служить справі. Тому, якщо потрібно грати безкоштовно, він буде це робити.

Нагадаємо, що сяючий Добронравов зі "Сватів «показав своїх рідних онучок:»найкращий дід на світі".

Як повідомляла Politeka, вусатий Добронравов зі "Сватів" спантеличив кадром з малятком на руках: "хотів хлопчиків, а в житті одні…».

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