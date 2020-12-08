Театр, в якому грає зірка " Сватів» Федір Добронравов, переживає нелегкі часи

Як виявилося, незабаром вистави можуть і зовсім скасувати. Як розповіла «Комсомольській правді"директор незалежного театру Антона Чехова Ірина Григор'єва, днями вони виплатили зарплати співробітникам і на їхньому рахунку залишилося всього лише 100 тисяч рублів. Такої суми недостатньо для забезпечення роботи закладу, так як найближчим часом через карантин у театру не передбачається доходів.

Свати, Тетяна Кравченко, Федір Добронравов

Вона пояснила, що давати вистави на 25% залу збитково. Актори відіграли тільки ті вистави, на які були заздалегідь куплені квитки.

"Становище, дійсно, важке, у нас борги з оренди. Зборів при 25% заповнюваності вистачає тільки на оплату оренди», - розговорилася Григор'єва.

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Худрук театру Леонід Трушкін, у свою чергу заявив, що безліч людей через закриття театру залишаться без роботи.

"За договором працює величезна кількість людей: монтувальники, костюмери, реквізитори та інші члени постановочної команди. Всі вони залишаться без засобів до існування. Якщо не вирішиться питання фінансової підтримки, я буду змушений оголосити локдаун", - пояснив він.

До речі, в театрі відзначили, що Федір Добронравов, незважаючи на свою популярність, служить справі. Тому, якщо потрібно грати безкоштовно, він буде це робити.

Федір Добронравов

Нагадаємо, що сяючий Добронравов зі "Сватів «показав своїх рідних онучок:»найкращий дід на світі".

Як повідомляла Politeka, вусатий Добронравов зі "Сватів" спантеличив кадром з малятком на руках: "хотів хлопчиків, а в житті одні…».

Також Politeka писала, що зірки " Сватів "здивували зовнішністю в перерві між зйомками:"ось так Валюха".