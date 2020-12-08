Театр, в котором играет звезда «Сватов» Федор Добронравов, переживает нелегкие времена

Как оказалось, в скором времени спектакли могут и вовсе отменить. Как рассказала «Комсомольской правде» директор независимого театра Антона Чехова Ирина Григорьева, на днях они выплатили зарплаты сотрудникам и на их счету осталось всего лишь 100 тысяч рублей. Такой суммы недостаточно для обеспечения работы заведения, так как в ближайшее время из-за карантина у театра не предвидится доходов.

Сваты, Татьяна Кравченко, Федор Добронравов

Она объяснила, что давать спектакли на 25% зала убыточно. Актеры отыграли только те представления, на которые были заранее куплены билеты.

«Положение, действительно, тяжелое, у нас долги по аренде. Сборов при 25% заполняемости хватает только на оплату аренды», - разоткровенничалась Григорьева.

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Худрук театра Леонид Трушкин, в свою очередь заявил, что множество людей из-за закрытия театра останутся без работы.

«По договору работает огромное количество людей: монтировщики, костюмеры, реквизиторы и другие члены постановочной команды. Все они останутся без средств к существованию. Если не решится вопрос финансовой поддержки, я буду вынужден объявить локдаун», - объяснил он.

Кстати, в театре отметили, что Федор Добронравов, несмотря на свою известность, служит делу. Поэтому, если нужно играть бесплатно, он будет это делать.

Федор Добронравов

Напомним, что сияющий Добронравов из «Сватов» показал своих родных внучек: «Самый лучший дед на свете».

Как сообщала Politeka, усатый Добронравов из «Сватов» озадачил кадром с малышкой на руках: «хотел мальчиков, а в жизни одни…».

Также Politeka писала, что звезды "Сватов" удивили внешностью в перерыве между съемками: "Вот так Валюха".