Театр, в котором играет звезда «Сватов» Федор Добронравов, переживает нелегкие времена

Как оказалось, в скором времени спектакли могут и вовсе отменить. Как рассказала «Комсомольской правде» директор независимого театра Антона Чехова Ирина Григорьева, на днях они выплатили зарплаты сотрудникам и на их счету осталось всего лишь 100 тысяч рублей. Такой суммы недостаточно для обеспечения работы заведения, так как в ближайшее время из-за карантина у театра не предвидится доходов.

Она объяснила, что давать спектакли на 25% зала убыточно. Актеры отыграли только те представления, на которые были заранее куплены билеты.

«Положение, действительно, тяжелое, у нас долги по аренде. Сборов при 25% заполняемости хватает только на оплату аренды», - разоткровенничалась Григорьева.

Худрук театра Леонид Трушкин, в свою очередь заявил, что множество людей из-за закрытия театра останутся без работы.

«По договору работает огромное количество людей: монтировщики, костюмеры, реквизиторы и другие члены постановочной команды. Все они останутся без средств к существованию. Если не решится вопрос финансовой поддержки, я буду вынужден объявить локдаун», - объяснил он.

Кстати, в театре отметили, что Федор Добронравов, несмотря на свою известность, служит делу. Поэтому, если нужно играть бесплатно, он будет это делать.

Напомним, что сияющий Добронравов из «Сватов» показал своих родных внучек: «Самый лучший дед на свете».

Как сообщала Politeka, усатый Добронравов из «Сватов» озадачил кадром с малышкой на руках: «хотел мальчиков, а в жизни одни…».

Также Politeka писала, что звезды "Сватов" удивили внешностью в перерыве между съемками: "Вот так Валюха".