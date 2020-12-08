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З'ясувалися обставини смерті 14-річної мешканки Кропивницького від "китайського" вірусу

Слова заступника міського голови Сергія Колодяжного передає місцеве видання"з перших вуст".

За його словами, 1 грудня вночі до дитини викликали швидку і поставили попередній діагноз - краснуха під питанням.

"Медики запропонували госпіталізувати дитину, мати відмовилася, є відповідний запис про це. 2 грудня педіатр по телефону пропонував батькам прийти на обстеження дитини в стаціонарі. Реакції не було", – зазначив чиновник.

Судмедексперти встановили, що у покійної був коронавірус.



Раніше ми повідомляли, що обірвалося життя відомого українського волонтера родом з Тернопільської області.

57-річний чоловік помер після того, як швидка його в кисневій масці привезла в лікарню Бучача. Лікарі не змогли його реанімувати і він помер під дверима інфекційного відділення лікарні.

Варто відзначити, що за час пандемії в Україні було підтверджено 832 758 випадків "китайського" вірусу. З початку пандемії померло 13 928 осіб. За останню добу було зафіксовано 10 811 новий випадок. Кількість одужали досягла 436 564.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.