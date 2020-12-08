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Выяснились обстоятельства смерти 14-летней жительницы Кропивницкого от "китайского" вируса

Слова заместителя городского головы Сергея Колодяжного передает местное издание "З перших уст".

По его словам, 1 декабря ночью к ребенку вызвали скорую и поставили предварительный диагноз - краснуха под вопросом.

"Медики предложили госпитализировать ребенка, мать отказалась, есть соответствующая запись об этом. 2 декабря педиатр по телефону предлагал родителям прийти на обследование ребенка в стационаре. Реакции не было", – отметил чиновник.

Судмедэксперты установили, что у покойной был коронавирус.



Ранее мы сообщали, что оборвалась жизни известного украинского волонтер родом из Тернопольской области.

57-летний мужчина умер после того, как скорая его в кислородной маске привезла в больницу Бучача. Врачи не смогли его реанимировать и он скончался под дверьми инфекционного отделения больницы.

Стоит отметить, что за время пандемии в Украине было подтверждено 832 758 случаев "китайского" вируса. С начала пандемии умерло 13 928 человек. За последние сутки было зафиксировано 10 811 новый случай. Количество выздоровевших достигло 436 564.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.