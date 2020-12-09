Популярні артистки часто вражають шанувальників стильними нарядами, які вибирають для зйомок і появ на червоних доріжках

Щоб підкорювати шанувальників на сцені і під час фотосесії, артистки часто змінюють стиль. Нерідко співачки також вражають сміливістю, надягаючи зовсім відкриті сукні або вбрання з непристойними декольте. Представляємо топ-добірку фото образів зірок, які не стали приховувати тіло в незвичайних сукнях.

Оля Полякова вважає за краще балувати фанатів в Instagram найчастіше тільки постановочними фото з бездоганними образами. Проте в сторі співачка з легкістю показує природну красу і блищить без макіяжу. Як правило, співачка вибирає сукні Екстра-міні довжини і абсолютно не приховують її гідності. Сіточка, оксамит, латекс і нескромні вирізи – всі вони стали візитною карткою образів Ольги.

Тіна Кароль нещодавно вирішила вразити мережу, блиснувши образом в чорній сукні з глибоким вирізом на спині. Фотограф кагдіпа Ksenia вирішила показати співачку з чуттєвої сторони. Спеціально для зйомки Тіна одягла чорну обтягуючу сукню від бренду Mônot, заснованого нью-йоркським дизайнером ліванського походження Елі Мізрахі. Головний акцент у вбранні був на великому вирізі на спині, який співачка продемонструвала на камеру.

Ані Лорак в минулому році з'явилася на церемонії Золотого грамофона в незвичайній сукні-костюмі темно-синього кольору. Наряд виявився з нестандартним кроєм і глибоким декольте. Монолук за кольором виявився занадто інтенсивним. Через кількість декоративних елементів на комбінезоні склалося враження, ніби дизайнери спробували поєднати всі тренди цього року в одній речі. Врятувало, на думку критиків, поява Лорак тільки декольте, яке доходило практично до середини талії.

Настя Каменських кілька днів тому випустила нову пісню і разом з нею презентувала кліп на ліричну композицію Vibe. Традиційно Каменських опублікувала знімки свого ефектного образу, в якому вона з'являється у відеороботі, на своїй сторінці в Instagram.

Позувала співачка в напівпрозорій довгій сукні з дрібних срібних паєток. А сам наряд був вельми відкритий - з глибоким вирізом на стегні, що абсолютно не приховував фігуру зірки.

Віра Брежнєва в кліпі» Вечериночка " з'явилася в золотистому вбранні, повністю зробленому з тонкої тканини, розшитої блискітками, і підкорила раніше мережу.

"Ескіз сукні підкорив відразу. Нам знадобилася всього одна Примірка. 1) якщо викласти всі камені в одну лінію, то тривалість такого ланцюжка складе близько 1 км.2) Нещодавно я танцювала в ньому під дощем і це єдине плаття, яке не намокло, але вологим стало виглядати ще краще 😉», - розповідала віра в Instagram.

Дженніфер Лопес є іконою стилю для мільйонів жінок. Співачка і актриса здатна не тільки захопити фігурою в 51 рік, яка виглядає підтягнуто і дуже свіжо, але ще і володіє тонким почуттям смаку в одязі. Артистка підбирає максимально відкриті наряди для концертів, але для фотосесій і виходів у світ завжди вибирає лише одну пікантну деталь. В одній з останніх зйомок Лопес посвітила засмаглими стегнами в сукні з незвичайними вирізами.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

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