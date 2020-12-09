Популярные артистки часто поражают поклонников стильными нарядами, которые выбирают для съемок и появлений на красных дорожках

Чтобы покорять поклонников на сцене и во время фотосессии, артистки часто меняют стиль. Нередко певицы также поражают смелостью, надевая совсем открытые платья или наряды с непристойными и искусительными декольте. Представляем топ-подборку фото образов звезд, которые не стали скрывать тело в необычных платьях.

Оля Полякова предпочитает баловать фанатов в Инстаграм чаще всего только постановочными фото с безупречными образами. Тем не менее в Стори певица с легкостью показывает естественную красоту и блистает без макияжа. Как правило, певица выбирает платья экстра-мини длинны и совершенно не скрывающие ее достоинства. Сеточка, бархат, латекс и нескромные вырезы – все они стали визитной карточкой образов Ольги.

Тина Кароль недавно решила поразить сеть, блеснув образом в черном платье с глубоким вырезом на спине. Фотограф Кargina Ksenia решила показать певицу с чувственной стороны. Специально для съемки Тина надела черное обтягивающее платье от бренда Mônot, основанного нью-йоркским дизайнером ливанского происхождения Эли Мизрахи. Главный акцент в наряде был на большом вырезе на спине, который певица продемонстрировала на камеру.

Ани Лорак в прошлом году появилась на церемонии Золотого граммофона в необычном платье-костюме темно-синего цвета. Наряд оказался с нестандартным кроем и глубоким декольте. Монолук по цвету оказался слишком интенсивным. Из-за количества декоративных элементов на комбинезоне создалось впечатление, будто дизайнеры попытались совместить все тренды этого года в одной вещи. Спасло, по мнению критиков, появление Лорак только декольте, которое доходило практически до середины талии.

Настя Каменских несколько дней назад выпустила новую песню и вместе с ней презентовала клип на лирическую композицию Vibe. Традиционно Каменских опубликовала снимки своего эффектного образа, в котором она появляется в видеоработе, на своей странице в Инстаграм.

Позировала певица в полупрозрачном длинном платье из мелких серебряных пайеток. А сам наряд был весьма открыт – с глубоким вырезом на бедре, что совершенно не скрывал фигуру звезды.

Вера Брежнева в клипе «Вечериночка» появилась в золотистом наряде, полностью сделанном из тонкой ткани, расшитой блестками, и покорила ранее сеть.

«Эскиз платья покорил сразу. Нам понадобилась всего одна примерка. 1) Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. 2) Недавно я танцевала в нем под дождём и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше 😉», - рассказывала Вера в Инстаграм.

Дженнифер Лопес является иконой стиля для миллионов женщин. Певица и актриса способна не только восхитить фигурой в 51 год, которая выглядит подтянуто и очень свежо, но еще и обладает тонким чувством вкуса в одежде. Артистка подбирает максимально открытые наряды для концертов, но для фотосессий и выходов в свет всегда выбирает лишь одну пикантную деталь. В одной из последних съемок Лопес посветила загорелыми бедрами в платье с необычными вырезами.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили"