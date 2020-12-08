Історія з вчителькою, яка кілька разів вдарила по голові шестикласника в присутності всього класу, отримала продовження

Так, після того як спеціальна комісія розглянула інцидент з учителем, було постановлено, що даний факт неприпустимий і неправомірним в педагогічній практиці вчителя. Тому вчительку в селі Потелич на Львівщині звільнили і вона понесла покарання за цей скандал. Адже між дітьми їй не місце.

Про це повідомляє прес-служба Жовківської районної державної адміністрації у Facebook.

Відомо, що вчителька української мови та літератури також працювала заступником директора з виховної роботи. Випадок між учителем і учнем обговорили на нараді з директором школи. Після був виданий відповідний наказ.

Крім цього, комісія рекомендувала практичному психологу школи провести роботу з учнівським і педагогічним колективами. Адже ніхто не має права бити або принижувати дітей.

"Комісія вважає недоцільним продовження педагогічної професійної діяльності вчителя і клопоче про її звільнення. Згідно з наказом 64-к Потелицької ЗОШ І-ІІІ ступенів було вирішено звільнити з посади заступника директора з виховної роботи, 07.12.2020 р. за угодою двох сторін", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що відомо про цей скандал. Так, вчителька Надія Патлика розвела учнів, які билися на перерві. Після цього один з учнів грубо крикнув їй: "Вийди звідси! Що ти прийшла?", На що викладач не втрималася і кілька разів вдарила школяра по потилиці.

На відео, яке поширилося в соцмережах, Надія Патлика відповідає учневі: "Яке ти маєш право? Я підійшла вас розняти, правда? Ні, ти до мене говориш "Чого ти сюди прийшла? "Я знаю, чого я прийшла!".



Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.

Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.